Украинский заградотряд накрыло авиабомбами

Российская авиация нанесла удары авиабомбами ФАБ по пунктам дислокации бойцов из 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, сообщили ТАСС в силовых структурах. По словам источника, в результате атаки была поражена группа военных, которые выполняли функцию заградотряда.

В Березовом Днепропетровской области нанесены удары ФАБ по пунктам дислокации заградотряда из состава 17-й бригады Нацгвардии. Пункты уничтожены вместе с личным составом, — поделился собеседник агентства.

По его данным, в результате ударов были уничтожены 12 бойцов заградотряда. К тому же, добавил он, восемь человек были ранены.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военнослужащие ВС РФ улучшили позиции на Великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали. Также, по его словам, ВСУ попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении. Пушилин объяснил, что вокруг одноименного города сжимается кольцо.