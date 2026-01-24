ВСУ устроили массированную атаку на Курскую область

За последние сутки ВСУ обстреляли Курскую область, выпустив 49 артиллерийских снарядов, рассказал губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, над регионом были уничтожены 14 БПЛА. В результате атак сгорел гараж и пострадал автомобиль.

Всего над нашим регионом сбито 14 вражеских беспилотников различных типов. 49 раз ВСУ обстреляли отселенные районы с помощью артиллерии. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств, — сказано в сообщении.

До этого ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи Алешковской больницы на въезде в Голую Пристань Херсонской области. Транспорт поврежден, судьба трех членов медицинской бригады неизвестна.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночью 24 января силы ПВО ликвидировали и перехватили над регионами России 75 украинских дронов. По 46 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей. Также БПЛА сбили над Крымом, Курской, Воронежской и Брянской областями.