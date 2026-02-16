Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 10:00

Пирог сырой в середине — три простые ошибки, которые превращают идеальную выпечку в провал: советы опытной хозяйки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие сталкивались с досадной ситуацией: пирог с аппетитной корочкой готов, а внутри остается сырым. Возвращать его в духовку нет смысла — верх сгорит, а середина все равно не пропечется. Эта проблема часто связана с тремя основными ошибками.

Первая — слишком высокая температура духовки. Если она выше 220 °C, то корка быстро подрумянится, а тесто в центре останется сырым. Оптимально начинать при 160 °C. Вторая ошибка — нетерпение: минимальное время выпечки — 30 минут, а крупные пироги могут требовать до часа. Проверять готовность удобно деревянной шпажкой — если она сухая, пирог готов. Третья ошибка — неправильная форма. Специальные формы с отверстием или противень с емкостью воды снизу помогают теплу равномерно проникать внутрь, предотвращая недопек.

При соблюдении этих простых правил каждый пирог будет пропечен идеально, с румяной корочкой и сочной серединой.

Ранее сообщалось, что мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости».

Читайте также
Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина
Здоровье/красота
Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Здоровье/красота
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Ни сметаны, ни варенья не надо! Эти карамельные блины — лучший рецепт на Масленицу
Общество
Ни сметаны, ни варенья не надо! Эти карамельные блины — лучший рецепт на Масленицу
Забудьте о сковородке и масле! Сырники по этому рецепту получаются румяными и нежными — вкуснее не ела
Общество
Забудьте о сковородке и масле! Сырники по этому рецепту получаются румяными и нежными — вкуснее не ела
Сладкое к чаю за 15 минут: 6 лучших рецептов быстрого печенья
Семья и жизнь
Сладкое к чаю за 15 минут: 6 лучших рецептов быстрого печенья
рецепты
еда
кулинария
блюда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Утянет ко дну»: депутат о последствиях задержания Галущенко на Украине
Депутатов крупного российского города осудили за фиктивного помощника
«Чистый террор»: в России осудили крупнейшую атаку ВСУ на Брянскую область
Белорусская милиция задержала трех ограбивших дом под Минском иностранцев
«Ангелов Чарли» опять ждет перезагрузка
Под завалами дома на Кубани нашли тело женщины
В Киеве мужчина провалился под лед, убегая от сотрудников ТЦК
Гособвинение запросило 15 лет для убийцы семерых человек в новогоднюю ночь
Пьяный дезертир убил беременную девушку и закопал тело во дворе
Учительница упала у доски и попала в больницу с тяжелой травмой головы
Похитившему 7 тыс. сертификатов «Детского мира» хакеру вынесли приговор
В Минтруде рассказали об уровне безработицы в России
В Румынии раскрыли, когда запрет для детей на соцсети охватит почти весь ЕС
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 февраля: где сбои в РФ
Рогов сообщил о коварных планах ВСУ
Застрявшие в Арктике корабли могут спасти только российские ледоколы
Грабителю в медицинской маске грозит 10 лет тюрьмы после нападений в ТЦ
В Аргентине испекли рекордное печенье весом 720 килограммов
На Западе испугались слов премьера Дании о России
Экс-главе Минэнерго Украины Галущенко предъявили обвинение
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.