Пирог сырой в середине — три простые ошибки, которые превращают идеальную выпечку в провал: советы опытной хозяйки

Многие сталкивались с досадной ситуацией: пирог с аппетитной корочкой готов, а внутри остается сырым. Возвращать его в духовку нет смысла — верх сгорит, а середина все равно не пропечется. Эта проблема часто связана с тремя основными ошибками.

Первая — слишком высокая температура духовки. Если она выше 220 °C, то корка быстро подрумянится, а тесто в центре останется сырым. Оптимально начинать при 160 °C. Вторая ошибка — нетерпение: минимальное время выпечки — 30 минут, а крупные пироги могут требовать до часа. Проверять готовность удобно деревянной шпажкой — если она сухая, пирог готов. Третья ошибка — неправильная форма. Специальные формы с отверстием или противень с емкостью воды снизу помогают теплу равномерно проникать внутрь, предотвращая недопек.

При соблюдении этих простых правил каждый пирог будет пропечен идеально, с румяной корочкой и сочной серединой.

