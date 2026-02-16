Правительство Украины превратилось в международную террористическую ячейку, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале. По словам дипломата, Киев отличается неонацистской прошивкой.

А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему: «Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацистской прошивки?» — задалась она вопросом.

До этого Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

Ранее китайские аналитики заявили, что президент США Дональд Трамп поставил украинского коллегу Владимира Зеленского в безвыходное положение. По их словам, теперь глава Украины вынужден выбирать между исчерпанием всех ресурсов государства и позорным столбом.