Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 09:34

Захарова раскрыла истинную роль Киева на международной арене

Захарова: Киев стал международной террористической ячейкой

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Украины превратилось в международную террористическую ячейку, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале. По словам дипломата, Киев отличается неонацистской прошивкой.

А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему: «Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацистской прошивки?»задалась она вопросом.

До этого Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

Ранее китайские аналитики заявили, что президент США Дональд Трамп поставил украинского коллегу Владимира Зеленского в безвыходное положение. По их словам, теперь глава Украины вынужден выбирать между исчерпанием всех ресурсов государства и позорным столбом.

Мария Захарова
Украина
неонацизм
терроризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Италии 14 февраля рухнула знаменитая «Арка влюбленных»
В указе Трампа о блокаде Кубы нашли несостыковки с международным правом
«Утянет ко дну»: депутат о последствиях задержания Галущенко на Украине
Депутатов крупного российского города осудили за фиктивного помощника
«Чистый террор»: в России осудили крупнейшую атаку ВСУ на Брянскую область
Белорусская милиция задержала трех напавших на дом под Минском иностранцев
«Ангелов Чарли» опять ждет перезагрузка
Под завалами дома на Кубани нашли тело женщины
В Киеве мужчина провалился под лед, убегая от сотрудников ТЦК
Гособвинение запросило 15 лет для убийцы семерых человек в новогоднюю ночь
Пьяный дезертир убил беременную девушку и закопал тело во дворе
Учительница упала у доски и попала в больницу с тяжелой травмой головы
Похитившему 7 тыс. сертификатов «Детского мира» хакеру вынесли приговор
В Минтруде рассказали об уровне безработицы в России
В Румынии раскрыли, когда запрет для детей на соцсети охватит почти весь ЕС
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 февраля: где сбои в РФ
Рогов сообщил о коварных планах ВСУ
Застрявшие в Арктике корабли могут спасти только российские ледоколы
Грабителю в медицинской маске грозит 10 лет тюрьмы после нападений в ТЦ
В Аргентине испекли рекордное печенье весом 720 килограммов
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.