19 февраля 2026 в 14:47

Калининградца приговорили к 15 годам колонии за терроризм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Балтийский флотский военный суд признал виновным в терроризме 21-летнего мужчину и приговорил его к 15 годам лишения свободы, говорится в сообщении прокуратуры Калининградской области. Он является сторонником неонацистской идеологии.

К 15 годам лишения свободы осужден 21-летний калининградец, обвиняемый в участии в террористической организации и других преступлениях, — сообщили в прокуратуре.

Мужчина занимался привлечением лиц к участию в экстремистской группе, убеждая их присоединиться, а также отправлял денежные средства для поддержки ее деятельности в виде криптовалюты. Дополнительно он руководил Telegram-каналом, распространяя контент, призывающий к сбору денежных средств для финансирования терроризма.

Ранее стало известно, что суд в Петербурге приговорил восьмиклассницу к четырем годам за фото основателя РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которое она вывесила на школьном стенде. Она сопроводила фото хвалебной подписью. Девочка была признана виновной по двум уголовным статьям — за публичное оправдание терроризма (205.2 УК) и содействие террористической деятельности (205.1 УК).

Россия
Калининградская область
терроризм
неонацизм
