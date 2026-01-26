Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:10

Суд решил судьбу экс-главы нефтегазовой компании после махинаций на 50 млн

Экс-главу ВАНК Неверова приговорили к 6,5 года за хищения при газификации Читы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Центральный районный суд Читы приговорил к 6,5 года лишения свободы бывшего генерального директора Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислава Неверова за махинации на 49 млн рублей при газификации города, сообщили в пресс-службе суда. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установил суд, Неверов, зная о выделенной на газификацию частного сектора Читы субсидии в размере 700 млн рублей, создал организованную группу для хищения бюджетных средств. С июня по август 2023 года участники группы заключали фиктивные договоры на разработку ПО и аренду транспорта, а также выдавали займы, имитируя расходы.

В соответствии с приговором суда Неверов признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщили в суде.

Неверов полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Суд рассмотрел дело в особом порядке. Помимо срока, суд постановил взыскать с бывшего топ-менеджера всю сумму причиненного ущерба — 49 млн рублей. Арест на имущество осужденного будет действовать до полного погашения задолженности.

Ранее Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего ректора института развития образования Башкирии к пяти годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Он получил от подчиненных свыше 1,5 млн рублей за покровительство, причем эти деньги были выплачены им в виде премиальных.

