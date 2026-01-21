Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 19:31

Суд Уфы отправил в колонию ректора института за махинации с премиями

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего ректора института развития образования Башкирии к пяти годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба суда. Он получил от подчиненных свыше 1,5 млн рублей за покровительство, причем эти деньги были выплачены им в виде премиальных.

Приговором суда подсудимый признан виновным, окончательно назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил дроппера к трем годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима за обман нескольких пенсионеров. По данному уголовному делу о мошенничестве его также оштрафовали на сумму 60 тыс. рублей.

Кроме того, Пресненский районный суд Москвы приговорил первую экс-вице-мисс планеты Елену Шерипову к трем годам заключения за мошенничество, связанное с модельными курсами. Суд обязал ее возместить 159 потерпевшим материальный ущерб, превышающий 17 млн рублей.

Уфа
институты
премии
мошенничество
суды
приговоры
