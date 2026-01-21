Суд Уфы отправил в колонию ректора института за махинации с премиями

Суд Уфы отправил в колонию ректора института за махинации с премиями

Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего ректора института развития образования Башкирии к пяти годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба суда. Он получил от подчиненных свыше 1,5 млн рублей за покровительство, причем эти деньги были выплачены им в виде премиальных.

Приговором суда подсудимый признан виновным, окончательно назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

