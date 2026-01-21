Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество Шерипову приговорили к трем годам колонии по обвинению в мошенничестве

Пресненский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшую первую вице-мисс планеты Елену Шерипову за мошенничество с модельными курсами, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Она должна компенсировать 159 потерпевшим материальный ущерб на сумму свыше 17 млн рублей.

От преступных действий пострадали 159 граждан, ущерб превышает 17 млн рублей. Отбывать три года лишения свободы, назначенные по приговору суда, Шерипова будет в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Ему также назначили штраф в размере 880 тыс. рублей по обвинению в мошенничестве при заключении государственных контрактов для нужд ведомства.

Кроме того, Верховный суд РФ вернул на новое рассмотрение уголовное дело москвички, обвиняемой в краже бутылки шампанского стоимостью 6 тыс. рублей. Несмотря на то что женщина возместила ущерб, высшая судебная инстанция признала ее действия умышленным преступлением, лишив возможности избежать судимости.