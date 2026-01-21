Петербургскому дропперу вынесли приговор за обман нескольких пенсионеров

В Санкт-Петербурге Московский районный суд приговорил дроппера к трем годам и шести месяцам лишения свободы за обман нескольких пенсионеров, пишет Мойка78 со ссылкой на пресс-службу судов города. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. По делу о мошенничестве его также оштрафовали на 60 тыс. рублей.

По данным следствия, мужчина стал участником преступной группы в феврале 2025 года. В ходе незаконной схемы злоумышленники обзванивали жертв и убеждали передать деньги их курьеру.

За два дня фигурант дела похитил у троих пенсионеров средства общей суммой свыше 1,8 млн рублей. Суд удовлетворил гражданские иски от двоих потерпевших. Теперь осужденный должен вернуть им 435 тыс. и 700 тыс. рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге дроппера, обманувшего двоих местных жителей, приговорили к четырем годам исправительной колонии общего режима. Мужчина признал свою вину.