Гришино, Ильиновка, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 января

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 26 января? Что происходит у Александровки, Вольного, Гришино, Гуляйполя, Доброполья, Дружковки, Ильиновки, Константиновки, Коровьего Яра, Красного Лимана, Новопавловки, Нового Шахово, Старицы, Симиновки, Торецкого, Харькова, Хатнего и Шахово?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Гуляйпольском направлении ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Гуляйполя, Терноватого и Александровки, есть продвижение к Зализничному.

«На Красноармейском направлении ВС РФ продвигаются в районе Гришино на участке севернее пруда, где ВСУ активно контратакуют. На Добропольском направлении идут ожесточенные бои в районе Нового Донбасса и Вольного. По сведениям источников, войска РФ вошли в южную часть Торецкого и на южную окраину Новопавловки. На Константиновском направлении войска РФ расширяют зону контроля в районе Клебан-Быкского водохранилища, продвигаются на подступах к Берестку. Идут бои в Ильиновке. В Константиновке ВС РФ продвигаются в малоэтажной застройке, идут интенсивные бои», — говорится в сообщении канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ ведут тяжелые бои возле Старицы и Симиновки, на Хатненском участке, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Добропольском направлении сообщают о боях в районе Шахово, Нового Шахово, поселка Шахтер и вблизи Софиевки. Создаются условия для выхода к Дружковке через Торское, что в неблизкой перспективе позволит охватить Константиновку с запада. В районе Гуляйполя, Терноватого и Александровки группировка войск „Восток“ за сутки отразила семь контратак противника», — отметили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», на Славянском направлении ВС РФ ведут зачистку в Александровке.

«Продолжаем развивать наступление в сторону Коровьего Яра. В районе Дробышево расширили зону контроля на севере и с восточной стороны населенного пункта. Закрепились на юго-востоке Красного Лимана», — сообщили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

