Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для согревающего обеда или ужина всей семьей.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный, ароматный бульон с тающими во рту кусочками говядины, нежным рисом и яркой кислинкой ткемали, который согревает и бодрит.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говядины на кости, 1/2 стакана риса, 3–4 ст.л. ткемали, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, соль, хмели-сунели, острый перец, зелень кинзы и петрушки. Мясо залейте 2,5 л воды и варите 1,5 часа до мягкости. Обжарьте нарезанный лук до золотистости, добавьте к бульону вместе с промытым рисом. Варите 15 минут. Добавьте ткемали, давленый чеснок, хмели-сунели, соль и острый перец по вкусу. Проварите еще 5–7 минут. Подавайте, обильно посыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.