Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 13:00

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для согревающего обеда или ужина всей семьей.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный, ароматный бульон с тающими во рту кусочками говядины, нежным рисом и яркой кислинкой ткемали, который согревает и бодрит.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говядины на кости, 1/2 стакана риса, 3–4 ст.л. ткемали, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, соль, хмели-сунели, острый перец, зелень кинзы и петрушки. Мясо залейте 2,5 л воды и варите 1,5 часа до мягкости. Обжарьте нарезанный лук до золотистости, добавьте к бульону вместе с промытым рисом. Варите 15 минут. Добавьте ткемали, давленый чеснок, хмели-сунели, соль и острый перец по вкусу. Проварите еще 5–7 минут. Подавайте, обильно посыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Португальская пикада из копченой рыбы: нежнейшая закуска! Подаю с маслом чили — восторг
Общество
Португальская пикада из копченой рыбы: нежнейшая закуска! Подаю с маслом чили — восторг
Нож как новенький за 5 минут: как заточить лезвие с помощью обычной газеты
Общество
Нож как новенький за 5 минут: как заточить лезвие с помощью обычной газеты
Не просто суп: польский журек в хлебе — простой рецепт для зимнего обеда
Общество
Не просто суп: польский журек в хлебе — простой рецепт для зимнего обеда
Вместо борща — кастрюля густого супа «Мерджимек». Чечевица и томатная паста — и через полчаса согревающий обед для всей семьи готов
Общество
Вместо борща — кастрюля густого супа «Мерджимек». Чечевица и томатная паста — и через полчаса согревающий обед для всей семьи готов
Замешиваю творог, манку и ваниль — выливаю в форму. Венский пирог «Ванильная сказка», нежный и влажный, готов через час
Общество
Замешиваю творог, манку и ваниль — выливаю в форму. Венский пирог «Ванильная сказка», нежный и влажный, готов через час
супы
рецепты
обеды
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СВР заявил о поутихших в Европе «заклинаниях» о поражении России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 января: где сбои в России
Стало известно, сколько студентов «сидят на шее» у родителей
Аэропорты Кузбасса преодолели отметку в 1 млн обслуженных пассажиров
Россияне предстанут перед судом в Чили за гонки в запретном заповеднике
Утро в Сочи превратилось в кошмар из-за оползня
В Кремле ответили, как распорядятся заблокированными в США активами
Масштабный сбой зафиксирован в TikTok
Раскрыты суточные потери ВСУ на всех направлениях фронта
Россиянин потерял 300 тыс. рублей из-за Counter-Strike 2
Владелец пекарни «Машенька» поделился подробностями подарка от Путина
Рябков осудил операцию США по захвату Мадуро
«На принципах сурового бизнеса»: в Кремле описали подход Трампа к политике
Российские войска ударили по энергетике Украины
Одна деталь в Кремле встревожила переводчика Уиткоффа на встрече с Путиным
Современный тест на хромосомы для беременных стал бесплатным в России
Песков назвал причину неприязненных отношений между США и Европой
Почему не работает WhatsApp 25 января: где сбои в России, когда заблокируют
«Через колено»: в Кремле оценили методы Трампа
В Кремле объяснили, почему Европа уступает Трампу
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
Шоу-бизнес

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.