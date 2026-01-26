В Кремле раскрыли сроки следующей трехсторонней встречи по Украине Песков: контакты России, Украины и США намечены на следующую неделю

Продолжение трехсторонних контактов между Россией, Украиной и США запланировано на следующую неделю, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, которые передает ТАСС, точной даты пока нет.

Оно (продолжение контактов. — NEWS.ru) на следующую неделю запланировано. Я точно сейчас дату не могу сказать, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По мнению Пескова, рассчитывать на высокую результативность трехсторонних встреч по урегулированию украинского конфликта не стоит, поскольку предстоит еще много работы. Он уточнил, что на этих переговорах вряд ли возможна дружелюбная атмосфера, но если они идут, то нужно «пытаться чего-то достичь».

Ранее представитель Кремля сообщил, что новый телефонный разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не планируется. При этом Песков отметил, что такую беседу при необходимости можно быстро согласовать.

До этого стало известно, что президент России проведет рабочие встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Путин будет работать в городе на Неве два дня — 26 и 27 января. Также он встретится с правителем Малайзии Султаном Ибрагимом.