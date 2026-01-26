Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:57

В Кремле раскрыли сроки следующей трехсторонней встречи по Украине

Песков: контакты России, Украины и США намечены на следующую неделю

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Продолжение трехсторонних контактов между Россией, Украиной и США запланировано на следующую неделю, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, которые передает ТАСС, точной даты пока нет.

Оно (продолжение контактов. — NEWS.ru) на следующую неделю запланировано. Я точно сейчас дату не могу сказать, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По мнению Пескова, рассчитывать на высокую результативность трехсторонних встреч по урегулированию украинского конфликта не стоит, поскольку предстоит еще много работы. Он уточнил, что на этих переговорах вряд ли возможна дружелюбная атмосфера, но если они идут, то нужно «пытаться чего-то достичь».

Ранее представитель Кремля сообщил, что новый телефонный разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не планируется. При этом Песков отметил, что такую беседу при необходимости можно быстро согласовать.

До этого стало известно, что президент России проведет рабочие встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Путин будет работать в городе на Неве два дня — 26 и 27 января. Также он встретится с правителем Малайзии Султаном Ибрагимом.

переговоры
Россия
США
Украина
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совете ЕС утвердили полный запрет на СПГ из России
Пьяный водитель превратил выходной в кошмар для троих пешеходов
Почему не работает WhatsApp 26 января: где сбои в России, когда заблокируют
Раскрыт хитрый план Украины и ее сторонников по переговорному процессу
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.