Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:50

В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами

Путин в рамках поездки в Санкт-Петербург встретится с Бегловым и Дрозденко

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин проведет рабочие встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, беседы состоятся в рамках поездки главы государства в Северную столицу.

Уточняется, что российский лидер будет работать в городе на Неве два дня — 26 и 27 января. Также он встретится с правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. Во вторник Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.

Ранее Песков заявил, что встреча Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом 23 января была очень важной. Представитель Кремля отметил, что к тому моменту уже была договоренность о переговорах рабочих групп по безопасности в Абу-Даби и они должны были получить инструкции.

До этого источники в администрации президента США Дональда Трампа допустили, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться очень скоро. По мнению информаторов, перед этим необходимо провести дополнительные трехсторонние переговоры.

Владимир Путин
Александр Беглов
Александр Дрозденко
встречи
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совете ЕС утвердили полный запрет на СПГ из России
Пьяный водитель превратил выходной в кошмар для троих пешеходов
Почему не работает WhatsApp 26 января: где сбои в России, когда заблокируют
Раскрыт хитрый план Украины и ее сторонников по переговорному процессу
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.