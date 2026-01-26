В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами Путин в рамках поездки в Санкт-Петербург встретится с Бегловым и Дрозденко

Президент России Владимир Путин проведет рабочие встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, беседы состоятся в рамках поездки главы государства в Северную столицу.

Уточняется, что российский лидер будет работать в городе на Неве два дня — 26 и 27 января. Также он встретится с правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. Во вторник Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.

Ранее Песков заявил, что встреча Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом 23 января была очень важной. Представитель Кремля отметил, что к тому моменту уже была договоренность о переговорах рабочих групп по безопасности в Абу-Даби и они должны были получить инструкции.

До этого источники в администрации президента США Дональда Трампа допустили, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться очень скоро. По мнению информаторов, перед этим необходимо провести дополнительные трехсторонние переговоры.