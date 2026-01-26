На Украине раскрыли, как США могут «спасти» Киев

На Украине раскрыли, как США могут «спасти» Киев Politico: Киев видит в американском СПГ путь к энергобезопасности

Украинские энергетики называют поставки сжиженного природного газа из США единственным способом обеспечить энергетическую безопасность страны, сообщает Politico со ссылкой на заявление представителя компании. По словам главы отдела торговли «Д.Трейдинг» Джеймса О'Брайена, это не риск, а необходимость.

Он (О'Брайен — NEWS.ru) <…> добавил, что для Украины американский СПГ «не риск, а спасательный круг», — сказано в материале.

Энергохолдинг ДТЭК, в которую входит «Д.Трейдинг», планирует расширять сотрудничество с американскими партнерами. Цель — увеличить объемы поставок, чтобы покрыть будущий дефицит газа в Центральной и Восточной Европе в 2026-2027 годах.

Отмечается, что летом 2024 года «Д.Трейдинг» подписала соглашение с американской компанией Venture Global о долгосрочных поставках СПГ. Документ также включает вопросы доступа к терминалам для приема газа и газопроводам в регионе.

«Д.Трейдинг» — дочерняя компания ДТЭК, которая занимается международной торговлей энергоресурсами. У нее есть офисы в Киеве, Загребе, Амстердаме и Швейцарии.

Ранее Politico со ссылкой на несколько источников писала, что Евросоюз, отказавшись от российского газа, оказался в энергетической зависимости от США. Аналитики утверждали, что эта ситуация создает серьезные риски на фоне кризиса в трансатлантических отношениях.