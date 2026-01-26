В Новокузнецке перестал ходить троллейбус до единственного роддома

В Новокузнецке перестал ходить троллейбус до единственного роддома

В Новокузнецке с 1 января 2026 года перестал ходить троллейбус № 1А до единственного оставшегося роддома, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Он соединял Октябрьский район, Ильинское шоссе и роддом.

Временно закрыт по причине недостаточного количества подвижного состава с увеличенным автономным ходом, — рассказали в администрации.

Отмену маршрута заметили местные жители. Власти также предложили пользоваться маршрутом № 7, однако он не доезжает до роддома.

Ранее сообщалось, что работу новокузнецкого роддома № 1 приостановили на 90 суток. Там за короткий срок умерло девять младенцев.

Кроме того, суд Новокузнецка запретил определенные действия и. о. завотделением реанимации новорожденных Алексею Эмиху. Уточняется, что фигуранта дела о смерти девяти младенцев освободили из-под стражи.