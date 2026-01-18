«Попадаются регулярно»: оператор БПЛА рассказал о составе сил ВСУ на фронте РИА Новости: бойцы ВС РФ обнаружили документы грузинских наемников в зоне СВО

Российские военнослужащие обнаружили паспорта грузинских наемников в одном из опорных пунктов ВСУ на Константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор БПЛА «Южной» группировки войск с позывным Ворон. По его словам, иностранных солдатов на данном участке фронта достаточно много.

На одном из опорников обнаружили документы — паспорта грузинских наемников. На данном направлении иностранных наемников достаточно много. <...> Бывают и поляки, попадаются регулярно, — сказал он.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ перебросило наемников на Харьковское направление. Усиление 1-й отдельной бригады территориальной обороны осуществляется за счет «солдат удачи», предположительно, прибывших из Колумбии.

До этого стало известно, что потери среди иностранных наемников, принимающих участие в боях на стороне ВСУ, продолжают увеличиваться. С начала специальной военной операции, с февраля 2022 года, было ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии. Данные о значительных потерях появились на фоне дипломатических усилий властей самой страны.