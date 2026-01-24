Картошка, яйца и сосиски — сочная запеканка: готовить просто, а выглядит так, как будто очень старалась

Эту картофельную запеканку я готовлю, когда нужно быстро и сытно накормить семью без лишних хлопот. Продукты самые простые, а результат всегда отличный: мягкий картофель, ароматные сосиски и нежная заливка под румяной сырной корочкой. Блюдо получается сочным, не сухим и очень домашним — именно то, что любят и дети, и взрослые. Готовится запеканка легко, а выглядит так, будто старалась. Отличный вариант для ужина или выходного обеда.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, сосиски — 6 шт., сыр — 150 г, яйца — 6 шт., соль — по вкусу. Для соуса: молоко — 200 мл, мука — 1 ст. л., сливочное масло — 10 г, укроп и петрушка — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу.

Как готовлю: картофель очищаю, нарезаю тонкими кружочками и отвариваю в кипящей подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности. Сосиски режу колечками, сыр натираю на крупной терке. Для соуса растапливаю сливочное масло, добавляю муку и быстро размешиваю. Вливаю молоко, постоянно помешивая, пока соус не станет гладким и слегка густым. Добавляю соль, перец и мелко нарезанную зелень. В форму для запекания выкладываю картофель, затем сосиски, заливаю соусом. Сверху аккуратно разбиваю яйца и посыпаю тертым сыром. Запекаю при 180 °C около 25–30 минут, пока сверху не появится золотистая корочка.

