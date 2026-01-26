Салат с креветками: простой рецепт для ужина за 15 минут

Хотите свежий и легкий салат с креветками? Это блюдо идеально подойдет для быстрого ужина или праздничного стола. Готовится за 15 минут, а вкус покорит всех!

Ингредиенты (на 4 порции):

300 г очищенных креветок;

200 г листового салата;

2 огурца;

1 болгарский перец;

100 г помидоров черри;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. горчицы;

соль, перец, лимонный сок по вкусу.

Обжарьте креветки на сковороде с солью и перцем 3–4 минуты до розового цвета. Нарежьте овощи: огурцы ломтиками, перец соломкой, помидоры пополам, салат порвите руками. Смешайте все в миске. Для заправки взбейте масло, горчицу, сок половины лимона, соль и перец. Полейте салат с креветками заправкой и аккуратно перемешайте.

Готовый салат с креветками подавайте сразу — он хрустящий, сочный и ароматный! Добавьте авокадо для сытности или кинзу для остринки. Приятного аппетита!

Питательная ценность на 100 г:

калорийность — 68 ккал;

белки: 7,8 г;

жиры: 3,2 г;

углеводы: 2,6 г.

