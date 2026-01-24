Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 06:31

Овсянопицца на сковороде: готовлю без муки за 15 минут — идеально и к завтраку, и к позднему перекусу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо не просто низкокалорийное, оно еще и прекрасно сбалансировано. Основа из овсянки дает сложные углеводы и клетчатку для сытости, яйцо и кефир — белок, креветки — еще больше белка и полезные жиры, а сыр — кальций. Это полноценный прием пищи, который насытит надолго и даст энергию, а не тяжесть.

Для основы: овсяные хлопья (100 г), кефир/ряженку/йогурт (150 мл), яйцо (1 шт.) и щепотку соли измельчаю погружным блендером до состояния густого однородного теста. Даю постоять 5 минут, чтобы хлопья немного набухли.

Хорошо разогреваю антипригарную сковороду (без масла). Выливаю овсяную смесь и распределяю ее по дну как блин. Жарю на среднем огне 3–4 минуты, пока низ не «схватится» и не подрумянится. Затем аккуратно переворачиваю широкой лопаткой.

Для начинки и сборки: сразу на готовую сторону основы намазываю соус из смеси сметаны (2 ч. л.) и томатной пасты (2 ч. л.). Сверху выкладываю нарезанные помидоры (100 г), очищенные креветки (60 г) и кусочки моцареллы для пиццы (30 г). Посыпаю итальянскими травами.

Накрываю сковороду крышкой и готовлю на среднем огне 3–5 минут, пока сыр не расплавится. Затем убираю крышку, убавляю огонь до самого минимального и томлю пиццу еще 7–10 минут, чтобы низ стал плотным, хрустящим и не размокал от начинки. Снимаю готовую пиццу со сковороды, украшаю свежей зеленью и сразу подаю.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Общество
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Забытый рецепт макарон с фаршем: почему его не готовят современные хозяйки
Семья и жизнь
Забытый рецепт макарон с фаршем: почему его не готовят современные хозяйки
«Индекс пиццы» в Пентагоне резко подскочил
США
«Индекс пиццы» в Пентагоне резко подскочил
Быстрый завтрак может быть эффектным: готовим сочный омлет с креветками на тартине — 20 минут до шедевра
Общество
Быстрый завтрак может быть эффектным: готовим сочный омлет с креветками на тартине — 20 минут до шедевра
Открываем для себя «Пандору» — сытный салат с грибами и тягучим сыром: для праздника или ужина
Общество
Открываем для себя «Пандору» — сытный салат с грибами и тягучим сыром: для праздника или ужина
еда
рецепты
пицца
креветки
сыры
овсянка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне рассказали, какой мир увидел Россию в конфликте на Украине
Ремонт в 2026-м подорожает на 25%: как сэкономить и не потерять в качестве
Бойцы ВСУ выдают своих, крах Зеленского: новости СВО к утру 24 января
Стало известно, как «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 января: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 75 БПЛА
В двух российских регионах отразили воздушную атаку ВСУ
Стало известно, от чего Европа так и не смогла отказаться в России
В Британии рассказали о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за США
Юрист раскрыл, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова
«Адская мясорубка»: российские силовики раскрыли обстановку под Запорожьем
Лень решает все: сделать домашние роллы очень просто
В США увидели панику Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
Российские хоккеисты подарили «Вегасу» победу над «Торонто»
В США высказались о возможном выходе Альберты из состава Канады
«Катастрофа»: глава ДТЭК оценил ситуацию с энергетикой Украины
Жуткие морозы до 40, сильные метели: погода в России 26 января — 1 февраля
Суд арестовал имущество генерала Булгакова и его близких на 180 млн рублей
Одна инициатива Трампа вызвала сильное раздражение в Лондоне
США назвали Россию постоянной угрозой для НАТО
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.