Забудьте про скучные рыбные котлеты. Эти — из креветок, с восточным акцентом. Сочные, ароматные, с идеальной текстурой

Казалось бы, майонез и креветки — не самое очевидное сочетание. Но именно он, вместе со сладким соусом чили, делает котлеты невероятно сочными и нежными. Майонез добавляет жирность и мягкость, а чили — лёгкую сладость и пикантную остроту, которая не перебивает, а оттеняет вкус морепродуктов. Это тот самый секретный ингредиент, ради которого всё затевается.

500 г очищенных креветок мелко рублю ножом или пробиваю блендером короткими импульсами, оставляя небольшие кусочки для текстуры. Один сладкий перец очищаю от семян и очень мелко нарезаю, так же мелко рублю пучок петрушки. В большой миске смешиваю креветки, перец, петрушку, 1 яйцо, 2 столовые ложки майонеза, 2-3 столовые ложки соевого соуса и 1 столовую ложку сладкого соуса чили. Добавляю 2 столовые ложки муки и примерно 50 г сухарей панко (начинаю с половины, затем смотрю по консистенции). Тщательно вымешиваю массу до однородного, липкого, пластичного состояния, при необходимости досыпаю ещё сухарей. Мокрыми руками формирую небольшие, немного приплюснутые котлетки и обваливаю их в оставшихся сухарях панко. На сковороде разогреваю растительное масло и обжариваю котлеты на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны до глубокой золотистой корочки. В самом конце накрываю сковороду крышкой, выключаю огонь и оставляю котлеты «доходить» ещё на 5 минут. Подаю горячими с долькой лимона, овощным салатом или рисом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.