26 февраля 2026 в 07:00

Пуховые булочки «Бухты» как из детства: простой секрет нежной домашней выпечки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда так хочется той самой домашней сдобы, аромат которой наполняет кухню уютом. Оказывается, знаменитые булочки «Бухты» легко приготовить самой и для этого не нужны особые навыки. Результат — мягкие, воздушные и невероятно нежные изделия с любимой начинкой.

Ингредиенты

  • молоко — 200 мл
  • мука — 500–550 г
  • сахар — 100 г
  • ванильный сахар — 10 г
  • яйца — 3 шт. (≈150 г)
  • сливочное масло — 80 г
  • дрожжи прессованные — 25 г (или сухие — 7 г)
  • соль — 3 г
  • варенье или повидло — 200–250 г

Приготовление

В тёплом молоке растворите ложку сахара и дрожжи, оставьте на 10 минут. Отдельно взбейте яйца с сахаром, добавьте соль, ванильный сахар и растопленное масло. Постепенно вмешайте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на час.

Подошедшее тесто разделите на кусочки, внутрь положите начинку и сформируйте шарики. Выложите на противень, дайте подняться ещё 40 минут. Смажьте яйцом с молоком и выпекайте при 190 °C около 30 минут. Булочки получаются румяные, пышные и исчезают со стола быстрее, чем остывают.

Ранее сообщалось, что если утром времени в обрез, а завтрак хочется вкусный и сытный, этот рецепт станет спасением. «Пиццеброд» готовится всего за 5 минут на сковороде, выглядит эффектно и напоминает мини-пиццу, но без духовки и лишней возни.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
