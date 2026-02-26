Пуховые булочки «Бухты» как из детства: простой секрет нежной домашней выпечки

Иногда так хочется той самой домашней сдобы, аромат которой наполняет кухню уютом. Оказывается, знаменитые булочки «Бухты» легко приготовить самой и для этого не нужны особые навыки. Результат — мягкие, воздушные и невероятно нежные изделия с любимой начинкой.

Ингредиенты

молоко — 200 мл

мука — 500–550 г

сахар — 100 г

ванильный сахар — 10 г

яйца — 3 шт. (≈150 г)

сливочное масло — 80 г

дрожжи прессованные — 25 г (или сухие — 7 г)

соль — 3 г

варенье или повидло — 200–250 г

Приготовление

В тёплом молоке растворите ложку сахара и дрожжи, оставьте на 10 минут. Отдельно взбейте яйца с сахаром, добавьте соль, ванильный сахар и растопленное масло. Постепенно вмешайте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на час.

Подошедшее тесто разделите на кусочки, внутрь положите начинку и сформируйте шарики. Выложите на противень, дайте подняться ещё 40 минут. Смажьте яйцом с молоком и выпекайте при 190 °C около 30 минут. Булочки получаются румяные, пышные и исчезают со стола быстрее, чем остывают.

