21 января 2026 в 11:11

Нежный банановый пирог без яиц: простой веганский рецепт

Нежный банановый пирог без яиц: простой веганский рецепт
Переспелые бананы часто лежат без дела, но из них выходит потрясающий пирог — полностью веганский, без яиц и молочки. Этот десерт получается пышным, ароматным и идеален для здорового перекуса.

Возьмите 2 спелых банана, 200 г хлебопекарной муки, 100 г белого сахарного песка, 50 мл растительного маслица по вкусу, 150 мл воды или растительного молока, 1 ч. л. соды, щепоть соли и ванили. Пюрируйте фрукты, следом введите сахарный песок, маслице, воду — и взбейте. Соду погасите уксусом, всыпьте в смесь с мукой (ее стоит заранее просеять) и солью. Замесите густое тесто, вылейте в смазанную форму диаметром около 20 см. Пеките при 180 градусах 30–35 минут, пока зубочистка не выйдет сухой. Остудите и украсьте сахарной пудрой или орехами.

Такой пирог из переспелых бананов — спасение, когда надо срочно утилизировать переспелые фрукты! Готовьте с радостью, угощайте близких!

Ранее мы поделились рецептом постного грибного супа на всю семью.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
