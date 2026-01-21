Нежный банановый пирог без яиц: простой веганский рецепт

Переспелые бананы часто лежат без дела, но из них выходит потрясающий пирог — полностью веганский, без яиц и молочки. Этот десерт получается пышным, ароматным и идеален для здорового перекуса.

Возьмите 2 спелых банана, 200 г хлебопекарной муки, 100 г белого сахарного песка, 50 мл растительного маслица по вкусу, 150 мл воды или растительного молока, 1 ч. л. соды, щепоть соли и ванили. Пюрируйте фрукты, следом введите сахарный песок, маслице, воду — и взбейте. Соду погасите уксусом, всыпьте в смесь с мукой (ее стоит заранее просеять) и солью. Замесите густое тесто, вылейте в смазанную форму диаметром около 20 см. Пеките при 180 градусах 30–35 минут, пока зубочистка не выйдет сухой. Остудите и украсьте сахарной пудрой или орехами.

Такой пирог из переспелых бананов — спасение, когда надо срочно утилизировать переспелые фрукты! Готовьте с радостью, угощайте близких!

