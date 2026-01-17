2 банана, 2 яйца, горстка какао — и брауни через 20 минут на вашем столе: элементарный рецепт

Раскрываем элементарный рецепт идеального брауни без муки и сахара: всего три ингредиента, а результат восхитителен! 2 банана, 2 яйца, горстка какао — и брауни через 20 минут на вашем столе.

Десерт получаются не такими плотными, как классический, но невероятно влажными, бархатистыми и воздушными благодаря банановой основе.

Для приготовления понадобятся: 2 крупных спелых банана, 2 куриных яйца и 3 полные столовые ложки (около 50 г) какао-порошка без сахара. Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокой миске тщательно разомните бананы вилкой до состояния однородного пюре. К бананам добавьте яйца и какао-порошок. Взбейте все до получения гладкого, однородного темного теста без комочков. Тесто будет жидковатым — это нормально. Перелейте его в небольшую форму для запекания (примерно 15×15 см), застеленную пергаментом или слегка смазанную маслом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 25-30 минут до легкой румяности и пока зубочистка, воткнутая в центр, не будет выходить почти сухой. Дайте брауни полностью остыть в форме — это сделает его более плотным.

