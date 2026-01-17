Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 13:31

2 банана, 2 яйца, горстка какао — и брауни через 20 минут на вашем столе: элементарный рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Раскрываем элементарный рецепт идеального брауни без муки и сахара: всего три ингредиента, а результат восхитителен! 2 банана, 2 яйца, горстка какао — и брауни через 20 минут на вашем столе.

Десерт получаются не такими плотными, как классический, но невероятно влажными, бархатистыми и воздушными благодаря банановой основе.

Для приготовления понадобятся: 2 крупных спелых банана, 2 куриных яйца и 3 полные столовые ложки (около 50 г) какао-порошка без сахара. Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокой миске тщательно разомните бананы вилкой до состояния однородного пюре. К бананам добавьте яйца и какао-порошок. Взбейте все до получения гладкого, однородного темного теста без комочков. Тесто будет жидковатым — это нормально. Перелейте его в небольшую форму для запекания (примерно 15×15 см), застеленную пергаментом или слегка смазанную маслом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 25-30 минут до легкой румяности и пока зубочистка, воткнутая в центр, не будет выходить почти сухой. Дайте брауни полностью остыть в форме — это сделает его более плотным.

Ранее стало известно, как приготовить налистники с творогом: блинчики под сметанной шубой — любовь с первого кусочка.

Проверено редакцией
Читайте также
Быстрые брауни дадут фору любым покупным пирожным: шоколадные, мягкие и из простых продуктов
Общество
Быстрые брауни дадут фору любым покупным пирожным: шоколадные, мягкие и из простых продуктов
Пирог брауни и чизкейк «2 в 1» — очуметь как просто: смешал, вылил тесто друг на друга — и в духовку
Общество
Пирог брауни и чизкейк «2 в 1» — очуметь как просто: смешал, вылил тесто друг на друга — и в духовку
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Десерт нежнее облака — готовим «Бархат» с черным шоколадом: пирог для истинных гурманов
Общество
Десерт нежнее облака — готовим «Бархат» с черным шоколадом: пирог для истинных гурманов
Яблоки с клюквой и медом: теплый десерт на Крещенский сочельник
Семья и жизнь
Яблоки с клюквой и медом: теплый десерт на Крещенский сочельник
брауни
рецепты
десерты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые назвали категорию пациентов, которые рискуют умереть от ковида
В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии
Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году
Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса
Названы пять признаков испорченной еды из доставки
Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео
Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение
Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким
Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
В России утвердили время ожидания скорой помощи
Схема Долиной начала работать в России по-новому
Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт
«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким
В Италии арестовали побывавший в России сухогруз
«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого
Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки
Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы
Заслуженная артистка РФ Ненашева попала в больницу
Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах
Водителю Porsche предъявили обвинение после задержания со стрельбой
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.