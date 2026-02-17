Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 06:46

Творог, замороженная вишня и какао — идеальное трио для выпечки: брауни с обалденной прослойкой

Фото: D-NEWS.ru
Творог, замороженная вишня и какао — идеальное трио для выпечки, и этот рецепт тому доказательство. Готовим брауни с обалденной прослойкой. С ним вы забудете о сухих пирогах!

Сочная начинка превращает каждый кусочек в волну контрастов: влажная шоколадная основа с хрустящей корочкой, прохладная творожная прослойка и яркие кисло-сладкие всплески ягод создают идеальный десерт.

Для приготовления подготовьте: для теста — 200 г темного шоколада, 150 г сливочного масла, 3 яйца, 180 г сахара, 100 г муки, 30 г какао; для начинки — 300 г творога, 100 г сахара, 1 яйцо, ванилин, 150 г замороженной вишни.

Рецепт: разломайте шоколад, смешайте с маслом и растопите на водяной бане. Взбейте яйца с сахаром до пены, влейте остывшую шоколадную массу, добавьте просеянную муку с какао, перемешайте до однородности. Отдельно смешайте творог, сахар, яйцо и ванилин блендером в крем. Форму застелите пергаментом. Вылейте половину шоколадного теста, аккуратно распределите творожный крем, сверху разложите вишню. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут. Дайте полностью остыть в форме — так брауни идеально сохранит сочную текстуру.

Ранее стало известно, как приготовить ленивый пирог ачма — альтернатива хачапури.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
