26 января 2026 в 17:40

Возьмите шоколадку и пачку творога: рецепт этого брауни можно передавать по наследству — очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Этот брауни — тот самый случай, когда простой набор продуктов превращается в десерт на века. Насыщенная шоколадная основа, нежная творожная прослойка и сочная малина делают его по-настоящему особенным. Готовится быстро, выглядит эффектно и исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть. Активного времени — не больше 10 минут, остальное за вас сделает духовка.

Для шоколадной основы понадобится: темный шоколад — 200 г, сливочное масло — 180 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, мука — 100 г, какао — 3 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., щепотка соли.

Для творожной прослойки: творог — 200 г, сахар — 30 г, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 1/2 ч. л., малина или любые ягоды — 200 г.

Шоколад с маслом растапливают и слегка остужают. Яйца взбивают с сахаром, соединяют с шоколадной массой и вмешивают сухие ингредиенты. Творог смешивают с яйцом, сахаром и разрыхлителем до гладкости. В форму выкладывают слоями: шоколадное тесто, творожную массу, снова шоколад. Делают легкие разводы и добавляют ягоды. Выпекают при 180°C около 20 минут. Брауни хорош и теплым, и полностью остывшим — настоящий семейный десерт.

Ранее мы делились рецептом быстрых свертков из лаваша. Они как пирожки с луком и яйцом, но нежирные.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
