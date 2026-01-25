Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 22:31

Брауни-пирог с бананом: божественный вкус, шоколадная корочка и слегка влажная середина

Фото: D-NEWS.ru
Брауни-пирог с бананом — это десерт, в котором сочетаются божественный вкус, шоколадная корочка и слегка влажная середина.

Банан, скрытый внутри, не просто добавляет сладости — он растворяется в тесте во время выпечки, наделяя его невероятной нежностью и едва уловимой фруктовой ноткой.

Для приготовления вам понадобятся: 2 спелых банана, 150 г сливочного масла, 150 г темного шоколада (от 70%), 3 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 30 г какао-порошка без сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Разогрейте духовку до 170 °C. Бананы разомните вилкой в пюре. На водяной бане растопите масло с поломанным шоколадом до однородности. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до легкой пены. В яичную смесь тонкой струйкой влейте теплый шоколад с маслом, постоянно помешивая. Добавьте банановое пюре и перемешайте. Просейте муку, какао, разрыхлитель и соль, аккуратно вмешайте в жидкую основу до исчезновения комков. Тесто будет довольно жидким. Перелейте его в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте 30–35 минут.

Проверьте зубочисткой — она должна выйти с влажными крошками, но не жидким тестом. Это секрет влажной середины!

Ранее стало известно, как приготовить творожные улитки с яблоком и корицей.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
