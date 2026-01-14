Атака США на Венесуэлу
Творожные улитки с яблоком: булочки, которые выпекаются до золотистого цвета и пахнут корицей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Творожные улитки с яблоком — это нежные булочки, которые выпекаются до золотистого цвета и пахнут корицей. Их вкус — это гармония мягкого, слегка влажного творожного теста со сладкой и сочной яблочной начинкой.

Для теста вам понадобится: 250 г мягкого творога, 250–300 г муки, 100 г сливочного масла (размягченного), 1 яйцо, 50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 2–3 кисло-сладких яблока, 2–3 ст. л. сахара, 1–2 ч. л. корицы, 1 ст. л. манки (чтобы впитать сок). В миске разотрите творог с размягченным маслом, яйцом, сахаром и солью. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром, корицей и манкой. Духовку разогрейте до 180 °C. Противень застелите пергаментом. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см. Равномерно распределите яблочную начинку. Плотно сверните пласт в рулет. Нарежьте рулет на кусочки толщиной 2–3 см — это будут «улитки». Выложите их срезом вверх на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте 20–25 минут до легкой румяности. Дайте немного остыть.

Ранее стало известно, как приготовить творожник со слоеным тестом.

Проверено редакцией
