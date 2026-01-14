Творожные улитки с яблоком: булочки, которые выпекаются до золотистого цвета и пахнут корицей

Творожные улитки с яблоком — это нежные булочки, которые выпекаются до золотистого цвета и пахнут корицей. Их вкус — это гармония мягкого, слегка влажного творожного теста со сладкой и сочной яблочной начинкой.

Для теста вам понадобится: 250 г мягкого творога, 250–300 г муки, 100 г сливочного масла (размягченного), 1 яйцо, 50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 2–3 кисло-сладких яблока, 2–3 ст. л. сахара, 1–2 ч. л. корицы, 1 ст. л. манки (чтобы впитать сок). В миске разотрите творог с размягченным маслом, яйцом, сахаром и солью. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром, корицей и манкой. Духовку разогрейте до 180 °C. Противень застелите пергаментом. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см. Равномерно распределите яблочную начинку. Плотно сверните пласт в рулет. Нарежьте рулет на кусочки толщиной 2–3 см — это будут «улитки». Выложите их срезом вверх на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте 20–25 минут до легкой румяности. Дайте немного остыть.

