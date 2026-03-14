Простой десерт из творога: без выпечки и сахара

Устали от тяжелых угощений? Простой десерт из творога спасет ситуацию: он готовится за минуты без духовки и лишнего сахара. Идеально для тех, кто следит за фигурой.

Нужны 250 г мягкого творога, 150 г греческого йогурта, 1 ч. л. меда и свежие фрукты (яблоко, киви или персик). Взбейте творог с йогуртом и медом миксером до воздушной массы — 2 минуты хватит. Нарежьте фрукты кубиками, смешайте половину с кремом, остальное используйте для украшения. Разделите по стаканам, добавьте сверху ломтики миндаля. Получится около 180 ккал на порцию. Совет: если творог зернистый, пропустите через сито. Для разнообразия капните лимонный сок — кислинка подчеркнет свежесть. Такой десерт из творога подойдет для завтрака или перекуса.

Сделайте его своим фирменным — легкость и вкус покорят всех. Приятного чаепития!

