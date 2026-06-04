Картошку печем, курочку жарим: собираем салат «Ресторанный» за 10 минут — вкусный, свежий и из простых продуктов

Картошку печем, курочку жарим: собираем салат «Ресторанный» за 10 минут — вкусный, свежий и из простых продуктов

Этот салат легко может соперничать с блюдами из хорошего кафе, хотя готовится из самых обычных продуктов. Хрустящий салат, сочная курочка, румяный запеченный картофель и нежная заправка создают идеальное сочетание вкусов.

Получается сытно, свежо и очень аппетитно — отличный вариант как для ужина, так и для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 300 г, картофель — 3 шт., салат айсберг — 200 г, огурец — 1 шт., растительное масло — 20 мл, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, специи для курицы — 5 г. Для заправки: греческий йогурт — 60 г, майонез — 20 г, зернистая горчица — 5 г.

Картофель очистите и нарежьте дольками. Добавьте немного растительного масла, любимые специи и тщательно перемешайте. Выложите на противень и запекайте при 190 градусах около 20 минут до золотистой корочки.

Куриное филе разрежьте вдоль на два тонких пласта, приправьте солью, перцем и специями, затем обжарьте на сковороде до румяной корочки с обеих сторон. После этого убавьте огонь и доведите мясо до готовности под крышкой в течение нескольких минут.

Айсберг нарежьте крупными кусочками, огурец — тонкими ломтиками. Для заправки смешайте греческий йогурт, майонез и зернистую горчицу до однородности. В большой миске соедините салат, огурец, нарезанное кусочками куриное филе и теплый запеченный картофель. Добавьте заправку, аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу.