Стало известно, пострадали ли россияне при крушении парома на Филиппинах РСТ: россиян нет среди пострадавших при крушении парома на Филиппинах

Россиян нет среди пострадавших при крушении парома на Филиппинах, сообщила NEWS.ru пресс-служба РСТ. Там отметили, что турпоток граждан РФ на остров носит нишевой характер и относительно небольшой.

По информации российских туроператоров, реализующих туры на Филиппины, среди российских граждан, путешествующих в составе организованных туристических групп, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что у берегов Филиппин затонул межостровной паром с более чем 350 пассажирами на борту. В результате инцидента погибли 13 человек. По предварительной информации, паром столкнулся с техническими проблемами, что привело к его затоплению.

До этого круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находилось большое количество российских туристов, столкнулся с проблемами при заходе в турецкий порт. Судно не смогло пришвартоваться в Амасре на черноморском побережье Турции из-за сильного ветра. Генеральное управление метеорологии Турции предупреждало об ураганном ветре до 75 километров в час на черноморском побережье с 3 по 5 января.