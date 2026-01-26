Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:09

Надзирательница сама сядет в тюрьму за фото с обнаженной грудью

DM: в Британии надзирательница отправила заключенному снимки в белье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудница тюрьмы в Великобритании была осуждена и сама отправлена в места лишения свободы за установление запретных отношений с заключенным, пишет Daily Mail. 28-летняя надзирательница Хизер Пинчбек отправляла фото в белье 31-летнему Джозефу Харди, который отбывает срок за нападение на человека с использованием мачете.

Для общения они использовали мобильные телефоны, которые были незаконно пронесены на территорию тюрьмы. Их роман раскрылся, когда эти телефоны были обнаружены и изъяты.

В ходе расследования выяснилось, что за три недели отношений Пинчбек отправила заключенному несколько интимных фотографий. На них она была в красном нижнем белье, а на одном из снимков была видна ее обнаженная грудь. Позже стало известно, что Харди показывал эти фотографии другим заключенным. Пинчбек уволилась из тюрьмы еще до начала суда и успела устроиться менеджером в другую компанию. Суд приговорил ее к шести месяцам тюремного заключения.

Ранее было инициировано расследование серьезных нарушений в тюрьме строгого режима на территории Великобритании. В ходе слушаний в суде Нортгемптона 19-летняя бывшая сотрудница этого исправительного учреждения признала себя виновной по ряду обвинений. Среди них — установление интимных отношений с 30-летним заключенным, превышение служебных полномочий, а также передача наркотических веществ и запрещенных технических устройств на территорию колонии.

