Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:23

Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»

Путин: сразу отправлять людей в тюрьму за небольшие преступления необоснованно

Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации Фото: kremlin.ru/Кристина Соловьёва/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Принцип «вор должен сидеть в тюрьме» имеет определенные нюансы, заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Так, по словам главы государства, сразу отправлять человека в тюрьму за небольшие нарушения не всегда обоснованно. Однако важно, чтобы наказание было неизбежным.

Конечно, как в известном фильме было сказано, все мы помним, «вор должен сидеть в тюрьме». Но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения запирать человека за решетку — не всегда это обоснованно, — сказал Путин.

Президент также обратил внимание, что сегодня дефицит кадров в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах России составляет около 15%. По его словам, этот вопрос стал одним из ключевых в повестке профессионального сообщества. Особое значение имеет комплектование высококвалифицированными специалистами.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что доверие граждан к власти напрямую зависит от качества работы судей, обоснованности и справедливости их решений. По его словам, функция судов в жизни страны является важнейшей.

Россия
Владимир Путин
воры
преступления
кражи
тюрьмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, почему с возрастом сложнее заводить отношения
В МИД России ответили на заявления стран НАТО о «плате за войну»
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.