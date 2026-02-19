Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме» Путин: сразу отправлять людей в тюрьму за небольшие преступления необоснованно

Принцип «вор должен сидеть в тюрьме» имеет определенные нюансы, заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Так, по словам главы государства, сразу отправлять человека в тюрьму за небольшие нарушения не всегда обоснованно. Однако важно, чтобы наказание было неизбежным.

Конечно, как в известном фильме было сказано, все мы помним, «вор должен сидеть в тюрьме». Но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения запирать человека за решетку — не всегда это обоснованно, — сказал Путин.

Президент также обратил внимание, что сегодня дефицит кадров в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах России составляет около 15%. По его словам, этот вопрос стал одним из ключевых в повестке профессионального сообщества. Особое значение имеет комплектование высококвалифицированными специалистами.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что доверие граждан к власти напрямую зависит от качества работы судей, обоснованности и справедливости их решений. По его словам, функция судов в жизни страны является важнейшей.