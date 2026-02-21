Зимняя Олимпиада — 2026
Популярная блогерша погибла под колесами грузовика возле Анапы

Фудблогерша из Анапы погибла под колесами грузовика

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Популярная блогерша по имени Александра наехала на бордюр на мопеде и попала под колеса грузовика, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По информации авторов, она вела страничку о кулинарии, на нее были подписаны около 30 тыс. человек.

В публикации отмечается, что блогерша скончалась на месте. Известно, что трагедия произошла 20 февраля на Анапском шоссе.

Ранее четыре человека погибли и еще двое получили серьезные травмы в результате столкновения двух иномарок в Оренбургской области. Трагедия произошла на 451-м километре федеральной автодороги Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан».

До этого в Ростове-на-Дону водитель BMW не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. В результате ДТП три человека, включая водителя, погибли. По предварительной информации, за рулем находился полицейский, который вызвался довезти до больницы пострадавшего мужчину.

Также массовая авария произошла на трассе в Дрожжановском районе Татарстана. Легковые автомобили Lada Kalina и Haval H5 столкнулись с грузовиком марки Volvo. В результате погибли два человека — водитель и женщина — пассажир автомобиля Lada Kalina.

