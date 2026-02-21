Россиян предупредили о смене условий обсуживания банковских карт

К концу квартала банки могут пойти на изменение условий обслуживания карт, чтобы адаптировать их к размеру ставок и изменениям в экономике, заявил аналитик финансового маркетплейса Сравни Алексей Лоссан в беседе с агентством «Прайм». Он напомнил, что обслуживание дебетовых карт должно окупаться.

Они (банки — NEWS.ru) либо уменьшают доходность по остаткам, либо вводят дополнительные требования к клиентской активности, чтобы продукт оставался финансово устойчивым, — подчеркнул Лоссан.

Аналитик рассказал, что также в стране наблюдается усиление тренда на разграничение функций карт и банковских вкладов. Первые используют для трат, а вторые для накоплений, добавил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что Банк России предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров, чтобы оградить граждан от манипуляций и недостоверной информации. По его словам, инициатива регулятора, изложенная в соответствующем докладе, направлена на борьбу с участившимися случаями манипулирования ценами акций через Telegram-каналы.