Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 21:27

Россиян предупредили о смене условий обсуживания банковских карт

Аналитик Лоссан: банки изменят условия обслуживания карт в марте

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

К концу квартала банки могут пойти на изменение условий обслуживания карт, чтобы адаптировать их к размеру ставок и изменениям в экономике, заявил аналитик финансового маркетплейса Сравни Алексей Лоссан в беседе с агентством «Прайм». Он напомнил, что обслуживание дебетовых карт должно окупаться.

Они (банки — NEWS.ru) либо уменьшают доходность по остаткам, либо вводят дополнительные требования к клиентской активности, чтобы продукт оставался финансово устойчивым, — подчеркнул Лоссан.

Аналитик рассказал, что также в стране наблюдается усиление тренда на разграничение функций карт и банковских вкладов. Первые используют для трат, а вторые для накоплений, добавил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что Банк России предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров, чтобы оградить граждан от манипуляций и недостоверной информации. По его словам, инициатива регулятора, изложенная в соответствующем докладе, направлена на борьбу с участившимися случаями манипулирования ценами акций через Telegram-каналы.

банки
карты
Россия
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России развеяли слухи о запрете на оказание медпомощи в Индии
«В два раза»: одной категории россиян повысят пенсии с 1 марта
Кустурица пожаловался на нехватку российских телеканалов в Сербии
Россиян предупредили о смене условий обсуживания банковских карт
Когда в Москве растает снег и придет весна? Прогнозы синоптиков
Россиян предупредили о длинных очередях на границе с Эстонией
Зажженная сигарета унесла жизни пятерых человек
В МВД обновили статус осужденного адвоката-иноагента Полозова
Популярная блогерша погибла под колесами грузовика возле Анапы
«Эй, вперед, кусать»: Мирошник рассказал о новом поручении Зеленскому
Одессит охладил пыл сотрудников ТЦК при помощи «спасительной пены»
Силы ПВО за шесть часов сбили 89 дронов ВСУ над регионами
США увеличили импорт сладостей из России до максимума с 2021 года
Коростелев поздравил Клебо с победой в марафоне на ОИ-2026
США предупредили о затяжном конфликте из-за ударов по Ирану
На Западе предупредили о крупной передислокации военных США
«Предотвратить утечку»: появились детали задержания принца Эндрю
Семеновой не хватило шага до финала ОИ-2026
Женщина зашла в кофейню за латте и случайно стала богаче Илона Маска
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.