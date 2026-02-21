Когда в Москве растает снег и придет весна? Прогнозы синоптиков

Снег в Москве может растаять только в мае, сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Когда в столицу придут тепло и настоящая весна?

Когда в Москве растает снег и придет весна

Шувалов пояснил, что обычно в Москве и Подмосковье снег тает 15–20 апреля, это «средние климатические сроки». Однако сейчас в регионе в два раза больше снега, чем положено по климату.

«Следовательно, можно ожидать более длительного периода схода снежного покрова», — сказал он.

По словам метеоролога, все будет зависеть от погоды весной. Если она будет теплой, то снег сойдет быстрее, несмотря на рекордные сугробы. Если же будет холодно, то все затянется до начала мая. Шувалов ожидает, что температура воздуха предстоящей весной будет около нормы.

«Я думаю, что на неделю-полторы по сравнению с климатическими сроками сход снежного покрова задержится. Но это не стопроцентный прогноз, это скорее рассуждение на тему», — добавил синоптик.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова ранее рассказала, что в выходные и на следующей неделе прогнозируется потепление, однако это не говорит о приближении климатической весны. Она подчеркнула, что в ближайшие дни возможно новое небольшое похолодание.

«Тренд на повышение температуры мы уже почувствуем в ближайшие пять дней. И в целом он, конечно, сохранится и дальше, но от нормы температура далеко не уходит, и для конца зимы это нормально», — пояснила Макарова.

Специалист отметила, что температура воздуха не будет быстро повышаться. Предварительно на вторую половину следующей недели прогнозируют -2–7 градусов ночью и -4...+1 днем. Макарова добавила, что ближайшие дни в Москве будут с небольшим и умеренным снегом, но такой снегопад, какой был 19 февраля, не повторится.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с NEWS.ru подтвердила, что в центральной части страны на новой неделе повеет весной.

«В Московском регионе почувствуется приближение весны, температурный фон будет примерно на два-три градуса выше климатической нормы. Днем в течение недели ожидается от -4 до +1 градуса, по ночам — от -2 до -7. Будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег или мокрый снег. На протяжении всего периода прогнозируется гололедица», — отметила синоптик.

Синоптик Михаил Семенов сообщил NEWS.ru, что весна начнет вступать в свои права в Москве примерно в 20-х числах марта. До этого времени, по его словам, ощутимого тепла в столице ждать не стоит. При этом начало марта, по оценкам эксперта, окажется довольно морозным, больше напоминая февраль.

«С 21 по 31 марта днем ожидаются устойчивые +7–10 градусов. Однако ночи останутся все еще прохладными. И это отчасти хорошо — такой сценарий позволит избежать Московскому региону стремительного затопления, чего многие опасаются. Однако такой погодный сценарий приведет к заметной гололедице. Ожидается, что осадки будут выпадать практически ежедневно», — рассказал Семенов.

Как спрогнозировала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, настоящая весенняя погода в Москве и других регионах Центральной России ожидается не раньше второй половины марта. Она уточнила, что существенное количество снега задерживает переход к теплой погоде.

Читайте также:

Как получать пенсию выше 1 млн рублей? Кем нужно работать

Скандал в «Туполеве»: хищения, арест экс-директора и другие подробности

Новая роль в Голливуде, слухи о романе, армия: как живет Марк Эйдельштейн