21 февраля 2026 в 21:20

Россиян предупредили о длинных очередях на границе с Эстонией

ФТС: на границе России с Эстонией в Нарве образовались длинные очереди

На границе России и Эстонии в Нарве наблюдаются очереди, сообщил официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы РФ. В Ивангороде пункт пропуска работает штатно, заторов нет. Российские таможенники готовы к увеличению пассажиропотока, уточнили в ведомстве.

На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди. Это обусловлено работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль, — говорится в публикации.

Таможенники связали скопление людей с увеличением количества проезжающих. Кроме того, очереди обусловлены работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль.

Ранее стало известно, что на пограничных переходах между Украиной и Польшей образовались масштабные транспортные заторы. Ожидание пересечения границы для сотен автомобилей и автобусов может достигать 20 часов. Наиболее сложная обстановка, согласно сообщению, наблюдалась в двух ключевых пунктах пропуска: «Краковец» и «Шегини».

