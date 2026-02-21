Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 22:11

Полиция устроила погоню за голым угонщиком машины скорой помощи в США

CBS: голый мужчина угнал в США машину скорой помощи вместе с пациенткой

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В американском городе Боулинг-Грин (штат Огайо) обнаженный местный житель угнал автомобиль экстренной службы прямо во время оказания помощи, сообщает CBS News. При этом внутри машины оставалась пристегнутая к носилкам женщина.

37-летний Бенджамин Фельц воспользовался моментом, когда двое парамедиков находились в салоне с пациенткой, а двигатель работал. Мужчина сел за руль и попытался скрыться. Медики были вынуждены покинуть салон, так как им стала угрожать опасность.

Полиция начала погоню, которая длилась около 40 минут. Остановить злоумышленника удалось только после того, как стражи порядка повредили шины автомобиля. Машина съехала в грязь и застряла. Женщина, находившаяся в скорой, заявила, что «боялась за свою жизнь» и опасалась, что случится авария. Физически она не пострадала.

После задержания Фельц пожаловался на боль в груди. Когда полицейские доставили его в больницу, он внезапно стал агрессивным и начал угрожать им, заявив: «Пришло время вам почувствовать мою боль». Сам угонщик признался, что употреблял марихуану и выпил полбутылки химического чистящего средства, но заявил, что не имел конкретной причины для угона. Сейчас Фельц арестован, ему предъявлены обвинения по 10 статьям, включая тяжкие преступления.

Ранее стало известно, что голого мужчину обнаружили в туалете детского сада на северо-востоке Москвы. Ночью сторож услышал странный шум на верхнем этаже здания и нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место правоохранители нашли в помещении мужчину без верхней одежды.

Употребление наркотиков вредит вашему здоровью.

США
скорая
угон
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство РФ уточнило условия аннулирования ВНЖ для мигрантов
В Берлине узнали о больших планах США на «Северные потоки»
Трамп указал на экологическую катастрофу в Вашингтоне
Раскрыта баснословная сумма, потраченная Польшей на украинских беженцев
Западная коалиция уходит с крупнейшей сирийской военной базы
Страшное ДТП унесло жизни полицейских на западе Марокко
Российский генерал признал вину в мошенничестве при госзакупках
Вооруженные люди напали на бойцов нацбатальона «Айдар»
Названа причина смерти участницы «Бурановских бабушек»
Полиция устроила погоню за голым угонщиком машины скорой помощи в США
Россияне больше часа жгли сердце размером с девятиэтажку
Следователи допросили единственного выжившего в трагедии на Байкале
Учителя со стажем в 23 года арестовали по делу о педофилии
В России развеяли слухи о запрете на оказание медпомощи в Индии
«В два раза»: одной категории россиян повысят пенсии с 1 марта
Кустурица пожаловался на нехватку российских телеканалов в Сербии
Россиян предупредили о смене условий обслуживания банковских карт
Когда в Москве растает снег и придет весна? Прогнозы синоптиков
Россиян предупредили о длинных очередях на границе с Эстонией
Непотушенная сигарета унесла жизни пятерых человек
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.