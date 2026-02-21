Полиция устроила погоню за голым угонщиком машины скорой помощи в США CBS: голый мужчина угнал в США машину скорой помощи вместе с пациенткой

В американском городе Боулинг-Грин (штат Огайо) обнаженный местный житель угнал автомобиль экстренной службы прямо во время оказания помощи, сообщает CBS News. При этом внутри машины оставалась пристегнутая к носилкам женщина.

37-летний Бенджамин Фельц воспользовался моментом, когда двое парамедиков находились в салоне с пациенткой, а двигатель работал. Мужчина сел за руль и попытался скрыться. Медики были вынуждены покинуть салон, так как им стала угрожать опасность.

Полиция начала погоню, которая длилась около 40 минут. Остановить злоумышленника удалось только после того, как стражи порядка повредили шины автомобиля. Машина съехала в грязь и застряла. Женщина, находившаяся в скорой, заявила, что «боялась за свою жизнь» и опасалась, что случится авария. Физически она не пострадала.

После задержания Фельц пожаловался на боль в груди. Когда полицейские доставили его в больницу, он внезапно стал агрессивным и начал угрожать им, заявив: «Пришло время вам почувствовать мою боль». Сам угонщик признался, что употреблял марихуану и выпил полбутылки химического чистящего средства, но заявил, что не имел конкретной причины для угона. Сейчас Фельц арестован, ему предъявлены обвинения по 10 статьям, включая тяжкие преступления.

