Машина скорой помощи увязла в снегу на юго-востоке Москвы

Жители Некрасовки в Москве вытолкали из сугроба застрявшую машину скорой помощи

Снегопад на улицах Москвы Снегопад на улицах Москвы Фото: Стрингер/NEWS.ru
Машина скорой помощи застряла в снегу во дворе на юго-востоке Москвы, пишет Telegram-канал «Первый Московский». Местные жители помогли вытолкать ее из сугроба.

По данным канала, инцидент произошел в Некрасовке во дворе дома № 7 по улице Маресьева. Люди пожаловались, что после мощного снегопада городские службы не расчистили дороги.

Ранее стало известно, что в «Москва-Сити» после циклона «Фрэнсис» льдина сорвалась с башни «Запад», пролетела около 40 этажей и пробила стеклянную крышу в башне «Федерация». Ледяная глыба преодолела порядка 120 метров. Она чудом не задела человека. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Краснодаре из-за обильных снегопадов пострадали девять человек, из которых один ребенок. Некоторые горожане получили переломы из-за аномальных для юга погодных условий. Кроме того, за последние сутки в городе произошло три серьезных дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали пять человек, которые были госпитализированы.

В Калуге местным жителям пришлось транспортировать гроб на санках из-за заваленной снегом дороги на кладбище. Очевидцы пожаловались, что после обильных снегопадов проехать к могилам стало невозможно даже на спецтранспорте.

Москва
скорая
снегопады
погода
