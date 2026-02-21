Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 22:24

Вооруженные люди напали на бойцов нацбатальона «Айдар»

ТАСС: шесть человек напали на бойцов «Айдара» в Днепропетровской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В Днепропетровской области произошло вооруженное столкновение с участием бойцов нацбатальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых органах. Группа людей атаковала военнослужащих, предварительно, на фоне внутреннего конфликта в украинских силовых структурах.

На бойцов напали шесть вооруженных человек. Согласно информации источников, было применено огнестрельное оружие. Собеседник агентства предполагает, что случившееся является результатом «бандитской разборки».

В комментариях многие пользователи требовали отправить нападавших в штурмовики 425-го отдельного штурмового полка «Скала», намекая, что в данном подразделении их ждет моментальное наказание в виде бесславной смерти в безымянной посадке, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что ВСУ создали на Константиновском направлении в ДНР заградотряды из бойцов подразделений «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Айдар». Их военнослужащие отличаются особой жестокостью по отношению не только к российским пленным, но и к собственным сослуживцам.




Украина
националисты
перестрелки
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство РФ уточнило условия аннулирования ВНЖ для мигрантов
В Берлине узнали о больших планах США на «Северные потоки»
Трамп указал на экологическую катастрофу в Вашингтоне
Раскрыта баснословная сумма, потраченная Польшей на украинских беженцев
Западная коалиция уходит с крупнейшей сирийской военной базы
Страшное ДТП унесло жизни полицейских на западе Марокко
Российский генерал признал вину в мошенничестве при госзакупках
Вооруженные люди напали на бойцов нацбатальона «Айдар»
Названа причина смерти участницы «Бурановских бабушек»
Полиция устроила погоню за голым угонщиком машины скорой помощи в США
Россияне больше часа жгли сердце размером с девятиэтажку
Следователи допросили единственного выжившего в трагедии на Байкале
Учителя со стажем в 23 года арестовали по делу о педофилии
В России развеяли слухи о запрете на оказание медпомощи в Индии
«В два раза»: одной категории россиян повысят пенсии с 1 марта
Кустурица пожаловался на нехватку российских телеканалов в Сербии
Россиян предупредили о смене условий обслуживания банковских карт
Когда в Москве растает снег и придет весна? Прогнозы синоптиков
Россиян предупредили о длинных очередях на границе с Эстонией
Непотушенная сигарета унесла жизни пятерых человек
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.