Вооруженные люди напали на бойцов нацбатальона «Айдар» ТАСС: шесть человек напали на бойцов «Айдара» в Днепропетровской области

В Днепропетровской области произошло вооруженное столкновение с участием бойцов нацбатальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых органах. Группа людей атаковала военнослужащих, предварительно, на фоне внутреннего конфликта в украинских силовых структурах.

На бойцов напали шесть вооруженных человек. Согласно информации источников, было применено огнестрельное оружие. Собеседник агентства предполагает, что случившееся является результатом «бандитской разборки».

В комментариях многие пользователи требовали отправить нападавших в штурмовики 425-го отдельного штурмового полка «Скала», намекая, что в данном подразделении их ждет моментальное наказание в виде бесславной смерти в безымянной посадке, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что ВСУ создали на Константиновском направлении в ДНР заградотряды из бойцов подразделений «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Айдар». Их военнослужащие отличаются особой жестокостью по отношению не только к российским пленным, но и к собственным сослуживцам.







