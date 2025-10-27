Стало известно, из кого ВСУ формируют заградотряды в ДНР ВСУ сформировали заградотряды из бойцов «Азова» и «Айдара»

ВСУ создали на Константиновском направлении в ДНР заградотряды из бойцов подразделений «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил РИА Новости командир взвода Южного военного округа с позывным Якудза. По его словам, их военнослужащие отличаются особой жестокостью по отношению не только к российским пленным, но и к собственным сослуживцам.

Заградотряды — в основном у них азовцы. «Азов», «Айдар» — эти люди стоят в заградотрядах, — сказал Якудза.

Ранее заградотряд Нацгвардии Украины ликвидировал группу бойцов 144-й бригады ВСУ при попытке отступления в Харьковской области. По отступающим солдатам работали операторы дронов и снайперы. В результате это позволило армии России занять более выгодные позиции. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России сдерживает мясные штурмы ВСУ у Ямполя в Донецкой Народной Республике. Он добавил, что там ведутся ожесточенные встречные бои.