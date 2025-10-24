Украинский заградотряд помог войскам ВС РФ занять тактически важные позиции Группа бойцов ВСУ была уничтожена заградотрядом в Харьковской области

Заградительный отряд Нацгвардии Украины ликвидировал группу бойцов 144-й бригады ВСУ при попытке отступления в Харьковской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, по отступающим солдатам работали операторы дронов и снайперы. В результате это помогло российским бойцам занять выгодные позиции. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Минимум шесть человек личного состава недавно переброшенной в Харьковскую область 144-й бригады ВСУ были уничтожены боевиками заградотряда Нацгвардии Украины, — рассказали агентству.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России сдерживает «мясные штурмы» ВСУ у Ямполя в Донецкой Народной Республике. Он добавил, что там ведутся ожесточенные встречные бои. По его словам, украинское командование закрывает глаза на потери. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

До этого он рассказал, что украинские войска заминировали поля у Красного Лимана, лишив себя путей отхода. Марочко отметил, что противник оказался отрезанным от основных сил.