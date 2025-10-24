Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 09:37

ВСУ заминировали свой путь к отступлению из Красного Лимана

Марочко: ВСУ заминировали подступы к Красному Лиману

Андрей Марочко Андрей Марочко Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские войска заминировали поля у Красного Лимана, лишив себя путей отхода, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, ВСУ дистанционно минировали местность на подступах к городу противопехотными и противотанковыми минами.

В результате таких действий часть украинских боевиков восточнее Красного Лимана оказалась отрезанной от основных сил и лишилась путей к отступлению, — сказал он.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные продолжают развивать успехи в Харьковской области. В ходе боевых действий у населенного пункта Боровская Андреевка подразделения продвинулись более чем на километр вдоль реки Лиман. В настоящее время российские подразделения развивают наступление в нескольких оперативных направлениях.

До этого эксперты уже предупреждали, что украинские войска загнали себя в критическое положение в ДНР. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис указал на приближающийся окончательный провал ВСУ в регионе и подчеркнул, что российским подразделениям по силам загнать противника в котлы.

ВСУ
ВС РФ
СВО
мины
Андрей Марочко
Красный Лиман
ДНР
