Российские силы «держат марку» вдоль реки Лиман в Харьковской области Марочко: ВС РФ более чем на километр продвинулись вдоль реки Лиман под Харьковом

Российские вооруженные силы продолжают совершать успехи в Харьковской области. В ходе боевых действий у населенного пункта Боровская Андреевка подразделения продвинулись более чем на километр вдоль реки Лиман, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Успехи ВС РФ позволили улучшить тактическое положение и расширить зону контроля в данном районе. Так, в результате прорыва оборонительной линии противника российские передовые отряды продвинулись более чем на 1 км вдоль реки Лиман и закрепились на новых позициях, — уточнил военный эксперт.

Продвижение стало возможным после освобождения Боровской Андреевки 13 октября. В настоящее время российские подразделения развивают наступление в нескольких оперативных направлениях. Активные действия ведутся на северо-западном, западном и южном направлениях для закрепления достигнутого успеха.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины вывело офицеров из Константиновки в Донецкой Народной Республике на фоне продвижения ВС России на востоке города. В районе отмечаются успехи российских войск.

Аналитики уже говорят о критической ситуации ВСУ в ДНР. Они предрекают окончательный крах украинского сопротивления в регионе.