Офицеры ВСУ сбежали из Константиновки Марочко: офицеры ВСУ вышли из Константиновки на фоне продвижения ВС России

Командование Вооруженных сил Украины вывело офицеров из Константиновки Донецкой Народной Республики на фоне продвижения ВС России на востоке города, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его мнению, в районе отмечаются успехи российских войск.

Пока можно говорить об определенных результатах на востоке данного населенного пункта. Украинские [военные] оттуда вывели руководящий состав. В основном на линии боевого соприкосновения находятся обычные боевые единицы: рядовой и в редких случаях сержантский состав, — утонил Марочко.

По его словам, несмотря на потери командного звена, украинские подразделения продолжают оказывать сопротивление и «пытаются давить» на позиции российских бойцов. В городе сохраняется напряженная обстановка.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил о критической ситуации ВСУ в ДНР, предрекая окончательный крах украинского сопротивления в регионе. Он отметил тактическое превосходство российской армии, создающей многочисленные котлы, и системное уничтожение живой силы и техники противника за счет грамотной военной стратегии.