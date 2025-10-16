Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:53

Офицеры ВСУ сбежали из Константиновки

Марочко: офицеры ВСУ вышли из Константиновки на фоне продвижения ВС России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины вывело офицеров из Константиновки Донецкой Народной Республики на фоне продвижения ВС России на востоке города, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его мнению, в районе отмечаются успехи российских войск.

Пока можно говорить об определенных результатах на востоке данного населенного пункта. Украинские [военные] оттуда вывели руководящий состав. В основном на линии боевого соприкосновения находятся обычные боевые единицы: рядовой и в редких случаях сержантский состав, — утонил Марочко.

По его словам, несмотря на потери командного звена, украинские подразделения продолжают оказывать сопротивление и «пытаются давить» на позиции российских бойцов. В городе сохраняется напряженная обстановка.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил о критической ситуации ВСУ в ДНР, предрекая окончательный крах украинского сопротивления в регионе. Он отметил тактическое превосходство российской армии, создающей многочисленные котлы, и системное уничтожение живой силы и техники противника за счет грамотной военной стратегии.

ВСУ
ВС РФ
ДНР
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта»
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.