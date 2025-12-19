Названа дата похорон командира «Эспаньолы»

Командира отряда «Эспаньола» Станислава Орлова с позывным Испанец похоронят в Москве 22 декабря, сообщает Lenta.ru. Отмечается, что прощание состоится в храме Христа Спасителя.

По информации родственников Орлова, траурная церемония начнется в нижнем храме в 11:30. Семья командира пригласила всех желающих попрощаться с Испанцем и отдать ему дань уважения, уточнили журналисты.

Ранее Орлов сообщал журналистам, что информация о расформировании отряда является ложью. При этом он подтверждал, что 88-я бригада первого добровольческого корпуса МО РФ прекратила существование. Испанец заявлял, что бригада из штата первого ДК МО РФ всем составом переходит в «новые структуры внутри системы обороны» России.

До этого сообщалось, что бригада «Эспаньола» будет переформирована. В составе ВС РФ на ее базе собирались создать новые подразделения, в том числе радиоэлектронный и штурмовой отряды. Основной состав, участвовавший в боевых действиях с 2014 года, собирались распределить по новым структурам. Набор в бригаду был приостановлен — новобранцы могли попасть только в моротряд.