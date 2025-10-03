Раскрыты подробности переформирования бригады «Эспаньола»

Слухи о том, что военная организация «Эспаньола» расформирована, являются ложью, заявил в беседе с «Ридусом» руководитель формирования Станислав Орлов с позывным «Испанец». При этом он подтвердил, что 88-я бригада первого Добровольческого корпуса МО РФ прекратила существование.

Подобного рода заявления некомпетентны и глупы как с точки зрения нормативной базы и понимания системы силовых структур России, так и с точки зрения логики и здравого смысла. Действительно, в Telegram-канале «Эспаньолы» вышло сообщение, что 88-я бригада первого ДК МО РФ прекращает существование. Однако на бренде «Эспаньола» это никак не отразится, — отметил Орлов.

По его словам, на самом деле бригада всем составом переходит из штата первого ДК МО РФ в «новые структуры внутри системы обороны» России. «Эспаньола» еще очень молодое формирование, которое только начало свой путь, заключил Орлов.

Ранее сообщалось, что бригада «Эспаньола» будет переформирована. В составе ВС РФ на ее базе создадут новые подразделения, в том числе радиоэлектронный и штурмовой отряды.