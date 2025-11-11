Потеря ролей, слова об СВО, поездки в Донбасс: как живет Екатерина Гусева

Звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева продолжает творческую деятельность: она играет в кино и в театре. Что известно о личной жизни артистки, что она говорила о спецоперации?

Что Гусева говорила о возрасте и карьере

Недавно Екатерина Гусева призналась, что с годами отношение к профессии и к себе меняется.

«Моника Беллуччи в 20, Моника Беллуччи в 50. Найди десять отличий! — рассуждает Екатерина. — И мне не избежать подобных мемов, и меня будут сравнивать и во мне искать изъяны. Это пока я слышу фразу: «Со времен „Бригады“ вы не изменились». Но сколько еще мне так будут говорить? Не всю же жизнь», — рассуждает Гусева.

Актриса отметила, что предчувствует новый этап своей творческой жизни. По ее словам, она готова к тому, что главных ролей у нее может стать значительно меньше.

«Стану играть матерей, характерные роли… Будет переход — он уже наступает. У меня станет меньше киносъемочных дней, буду дополнительным персонажем, как учительница, врач, тетя, бабушка… Я взрослею, и роли мои будут взрослеть. У меня нет цели быть „девушкой Бонда“ до скончания века», — признается Екатерина.

Как сложилась личная жизнь Гусевой

Екатерина Гусева в 1996 году вышла замуж за бизнесмена Владимиром Абашкиным.

«Я росла семейным, домашним ребенком, маминой и папиной дочкой, и чувствовала себя так уютно под их крылом, что мне очень сложно было воспринять себя как личность, как самостоятельную единицу. То, что я — это я, стало понятно, когда я поступила в театральный. Стала уходить из дома в девять утра, возвращалась в одиннадцать вечера. А на четвертом курсе я познакомилась с Володей и, окончив институт, вышла замуж. С тех пор я под его крылом. Наверное, это генетика: как и мои мама с папой, бабушки с дедушками, я очень быстро определилась с выбором человека, с которым захотела прожить всю жизнь. Не то чтобы я выбирала, искала… Нет. Небо мне подарило — вот и все», — рассказывала она.

В браке родились сын Алексей и дочь Анна.

Что Гусева говорила о спецоперации

Екатерина Гусева поддерживает проведение специальной военной операции. Она часто посещает Донбасс с концертами и гуманитарными миссиями, а также навещает российских военнослужащих в госпиталях.

По мнению Гусевой, сейчас необходимо сосредоточить усилия на формировании у детей чувства патриотизма.

«Меня дочь вчера спросила: „Мам, ты за что — за мир или за победу?“ В лоб прям — тум! Я сказала: „Понимаешь, сейчас ситуация такая, что мир без победы невозможен. Нам нужно победить, и тогда будет мир. А без нашей победы над злом, если добро не победит зло, то никакого мира не будет“. Конечно, все они уже внутри, в ситуации, читают новости, соцсети. Но в основном дети очень зависят от мнения своих родителей», — делилась она.

Гусева считает, что уехавшими из России после начала спецоперации артистами движет самолюбие. Она считает, что у этих звезд очень развиты гордыня и тщеславие.

«Как​ это переломить, это же не за день, не за год, не за два делается, всю жизнь можно на это положить и только на смертном одре признать в себе — и то не у всех получается. Поэтому пожелаем всем заблудшим​ найти дорогу к свету», — высказывалась актриса.

Читайте также:

Ссоры с Кудрявцевой, сольная карьера, слова об СВО: как живет Катя Гордон

Отказ сыграть маньяка, личная жизнь, Подкаминская: как живет Марк Богатырев

Внук в 41 год, личная жизнь, скандалы: где сейчас Валерия Гай Германика