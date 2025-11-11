Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 02:17

Потеря ролей, слова об СВО, поездки в Донбасс: как живет Екатерина Гусева

Екатерина Гусева Екатерина Гусева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева продолжает творческую деятельность: она играет в кино и в театре. Что известно о личной жизни артистки, что она говорила о спецоперации?

Что Гусева говорила о возрасте и карьере

Недавно Екатерина Гусева призналась, что с годами отношение к профессии и к себе меняется.

«Моника Беллуччи в 20, Моника Беллуччи в 50. Найди десять отличий! — рассуждает Екатерина. — И мне не избежать подобных мемов, и меня будут сравнивать и во мне искать изъяны. Это пока я слышу фразу: «Со времен „Бригады“ вы не изменились». Но сколько еще мне так будут говорить? Не всю же жизнь», — рассуждает Гусева.

Актриса отметила, что предчувствует новый этап своей творческой жизни. По ее словам, она готова к тому, что главных ролей у нее может стать значительно меньше.

«Стану играть матерей, характерные роли… Будет переход — он уже наступает. У меня станет меньше киносъемочных дней, буду дополнительным персонажем, как учительница, врач, тетя, бабушка… Я взрослею, и роли мои будут взрослеть. У меня нет цели быть „девушкой Бонда“ до скончания века», — признается Екатерина.

Как сложилась личная жизнь Гусевой

Екатерина Гусева в 1996 году вышла замуж за бизнесмена Владимиром Абашкиным.

«Я росла семейным, домашним ребенком, маминой и папиной дочкой, и чувствовала себя так уютно под их крылом, что мне очень сложно было воспринять себя как личность, как самостоятельную единицу. То, что я — это я, стало понятно, когда я поступила в театральный. Стала уходить из дома в девять утра, возвращалась в одиннадцать вечера. А на четвертом курсе я познакомилась с Володей и, окончив институт, вышла замуж. С тех пор я под его крылом. Наверное, это генетика: как и мои мама с папой, бабушки с дедушками, я очень быстро определилась с выбором человека, с которым захотела прожить всю жизнь. Не то чтобы я выбирала, искала… Нет. Небо мне подарило — вот и все», — рассказывала она.

В браке родились сын Алексей и дочь Анна.

Что Гусева говорила о спецоперации

Екатерина Гусева поддерживает проведение специальной военной операции. Она часто посещает Донбасс с концертами и гуманитарными миссиями, а также навещает российских военнослужащих в госпиталях.

По мнению Гусевой, сейчас необходимо сосредоточить усилия на формировании у детей чувства патриотизма.

«Меня дочь вчера спросила: „Мам, ты за что — за мир или за победу?“ В лоб прям — тум! Я сказала: „Понимаешь, сейчас ситуация такая, что мир без победы невозможен. Нам нужно победить, и тогда будет мир. А без нашей победы над злом, если добро не победит зло, то никакого мира не будет“. Конечно, все они уже внутри, в ситуации, читают новости, соцсети. Но в основном дети очень зависят от мнения своих родителей», — делилась она.

Гусева считает, что уехавшими из России после начала спецоперации артистами движет самолюбие. Она считает, что у этих звезд очень развиты гордыня и тщеславие.

«Как​ это переломить, это же не за день, не за год, не за два делается, всю жизнь можно на это положить и только на смертном одре признать в себе — и то не у всех получается. Поэтому пожелаем всем заблудшим​ найти дорогу к свету», — высказывалась актриса.

Читайте также:

Ссоры с Кудрявцевой, сольная карьера, слова об СВО: как живет Катя Гордон

Отказ сыграть маньяка, личная жизнь, Подкаминская: как живет Марк Богатырев

Внук в 41 год, личная жизнь, скандалы: где сейчас Валерия Гай Германика

СВО
актрисы
бригада
Россия
артистки
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака на Одесскую область 11 ноября: какие цели поражены, что известно
Фиксированные выплаты к страховой пенсии могут поднять в два раза
Баста, Кадышева, Шура: названы гонорары артистов на новогодние праздники
Работодателям рассказали, как сохранить нервную систему сотрудников
Ссоры с Кудрявцевой, сольная карьера, слова об СВО: как живет Катя Гордон
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
Названа проблема, на которую указывает шелушение зоны декольте и кожи шеи
«Европа на перепутье»: страны ЕС исключили из «властного квадрата»
Юрист раскрыл, когда Усольцевых могут признать умершими
Потеря ролей, слова об СВО, поездки в Донбасс: как живет Екатерина Гусева
Итоговый турнир ATP в Турине был омрачен смертью двух пожилых фанатов
Гороскоп на 11 ноября: кого настигнет карма и кому пора делать карьеру?
Зеленский сказал правду: Запад боится народных бунтов из-за помощи Украине
Белоруссия отказалась от одного российского товара
«Мы больше не тратим деньги»: Трамп заявил, что США не спонсируют Украину
Самолеты внезапно «пропали» над территорией российского города
Би-би-си склеила Трампа: западные СМИ превратились в конвейер фейков
«Этого не произойдет»: Трамп считает, что миру не грозит глобальная война
«Мы не можем позволить»: США намерены заставить союзников выживать
Собчак поставила точку в слухах о своем отъезде из России
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.