18 октября 2025 в 02:05

Биография, мнение об СВО, знаковые роли: как сейчас живет Сергей Безруков

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 18 октября, народный артист России Сергей Безруков отмечает 52-й день рождения. Как сложились личная жизнь и карьера актера, что известно об его отношении к СВО?

Как сложилась личная жизнь Безрукова

Сергей Безруков появился на свет 18 октября 1973 года в Москве. Его семья была тесно связана с театром, что оказало значительное влияние на будущее актера. С юных лет Сергей проявлял интерес к искусству, писал стихи и участвовал в школьных спектаклях. Отец, видя в сыне потенциал, старался привить ему дисциплину и серьезное отношение к профессии. Он с ранних лет объяснял Сергею, что актерское мастерство требует не только таланта, но и упорного труда.

После окончания школы Сергей поступил в Школу-студию МХАТ, где попал на курс Олега Табакова. Уже во время учебы Сергей активно участвовал в спектаклях, показывая умение перевоплощаться в самых разных персонажей.

Личная жизнь Сергея Безрукова всегда привлекала внимание поклонников и журналистов. Сам актер, однако, предпочитал не раскрывать детали своей внутренней жизни. Первой серьезной любовью Безрукова стала актриса Ирина Безрукова. Они прожили вместе более пятнадцати лет, часто появлялись на мероприятиях и участвовали в совместных проектах. Но в 2015 году их брак распался.

Вскоре после разрыва стало известно о том, что Безруков женился на режиссере Анне Матисон. В этом браке у пары родились трое детей. Безруков неоднократно подчеркивал, что отцовство стало для него главным источником вдохновения и ответственности.

Помимо семьи, большое место в жизни артиста занимает общественная деятельность. Он активно участвует в благотворительных проектах, поддерживает молодых актеров, организует творческие конкурсы и фестивали.

Какие роли прославили Безрукова, чем он занимается сейчас

В списке знаковых ролей актера нельзя не упомянуть сериал «Бригада», который впервые появился на экранах в 2002 году. Безруков блестяще исполнил роль Саши Белого, который преодолевает путь от криминального лидера до депутата Государственной думы.

Зрители также не забудут игру актера в фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». Безруков воплотил на экране образ странствующего философа Иешуа Га-Ноцри. После участия в этой картине актер на протяжении нескольких лет продолжал работать в сфере литературы.

В 2005 году он воплотил на экране образ крестьянского поэта Сергея Есенина, которого до этого играл в спектакле театра имени М. Н. Ермоловой «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..». Интересно, что Безрукова назвали именно в честь этого литератора.

Уже через год на экраны вышла лента «Пушкин. Последняя дуэль». Безруков сыграл в картине главную роль.

«Пушкин для меня бесконечно живой. Я хотел, чтобы после спектакля люди плакали, чтобы смерть поэта, эта потеря 1837 года, стала личной потерей для каждого. „У меня отняли Пушкина, у меня его отняли, и мне больно!“ — чтобы это ощущение было у каждого», — рассказывал актер в интервью РИА Новости.

Еще одной «литературной» ролью Безрукова стал Владимир Высоцкий в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Зрители до самой премьеры не знали, кто воплотил на экране советского поэта.

Сейчас Сергей Безруков активно работает в театре и кино. Под его руководством Московский губернский театр стал заметной площадкой региона, где классические и современные постановки гармонично сочетаются. Он не только исполняет роли на сцене, но и режиссирует спектакли, пишет сценарии и участвует в культурных инициативах.

Его популярность не ограничивается театральной сценой. На экране он также остается востребованным актером.

Как Безруков относится к СВО

Летом 2022 года Сергей Безруков посетил военнослужащих, находящихся на лечении в военных госпиталях Екатеринбурга и Новосибирска. Актер провел концерт, в ходе которого исполнил патриотические и лирические композиции, а также прочитал несколько стихотворений, принадлежащих перу советского поэта-песенника Владимира Высоцкого.

Артист заявлял, что всегда «поддерживает свою страну и сограждан» и старается подтверждать это делами, в том числе помогая беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы все тяжело переживаем нынешние события. И любое слово сейчас может кого-то задеть. Поэтому хочется меньше говорить. Сегодня я выбираю делать то, что могу, там, где я есть. Продолжать делать свою работу, ходить в театр, на репетиции и съемки… Пожалуйста, давайте оставаться людьми. Не давайте вывести себя из равновесия. Берегите своих близких. Я буду рядом с вами здесь, как и раньше. Вместе мы пройдем через этот сложный момент», — писал Безруков в соцсетях.

Когда началась волна эмиграции звезд, Безруков подчеркнул, что решение о переезде — личное дело артистов, однако отметил, что всегда чувствовал себя на своем месте.

«Комментировать решение коллег по цеху — не мое дело. Это личное дело каждого. Я всегда чувствовал себя на своем месте и никуда уезжать не хотел», — сказал Безруков.

С 20 июля 2022 года артист находится под персональными санкциями Евросоюза и других стран в связи с поддержкой проведения российской военной операции на Украине.

Сергей Безруков
актеры
Россия
артисты
шоу-бизнес
