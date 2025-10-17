Награда от Путина, СВО, смерть родных на Украине: как живет Маршал

Недавно президент РФ Владимир Путин удостоил заслуженного артиста России певца Александра Маршала (Минькова) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Что об этом известно, как сейчас живет артист?

За что Путин наградил Маршала

В документе отмечается вклад музыканта в отечественную культуру и его многолетняя плодотворная деятельность.

Александр Маршал родился 7 июня 1957 года в станице Кореновской Краснодарского края. Сейчас это город Кореновск. В 1987–1998 годах он был участником рок-группы Gorky Park, исполнявшей англоязычную музыку.

В 1995 году Александр выпустил свой первый сольный альбом на русском языке под названием «От берега до берега». С 2015 года он ведет программу «Легенды армии» на телеканале «Звезда».

Музыкант был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и четыре раза становился лауреатом музыкальной премии «Золотой граммофон».

Как Маршал помогает бойцам СВО

В сентябре Маршал сообщил, что помогает бойцам, участвующим в специальной военной операции, из-за своего воинского долга. По его словам, выполнение этой обязанности связано с преданностью родине.

«Я не считаю, я знаю, что не хватает [помощи]. И я поэтому и помогаю, сам, лично. Уже отправил много чего туда. Всегда люди помогали воинам. Это было всегда, и в Великую Отечественную войну», — подчеркнул Маршал.

Он отметил, что, несмотря на гражданский статус, присяга, данная им в военном училище в 1974 году, остается в силе до конца жизни. Кроме того, музыкант участвовал в вооруженных конфликтах и был в горячих точках, поэтому в полной мере понимает, насколько солдатам важна помощь.

В апреле 2024 года музыкант выступил перед ивановскими десантниками. Он исполнил свои самые известные песни. В беседе с военнослужащими он рассказал, что сам служил в армии. По его словам, бывших военных не бывает.

«Это не концерт, а то, что я считаю своим долгом. <…> Когда мне говорят, что есть возможность поехать, всегда еду. Я просто боготворю ребят, перед которыми выступал, и желаю, чтобы они вернулись живыми, с победой», — отметил артист.

В октябре сын музыканта, рэпер Артем Миньков, рассказал, что вместе со своим отцом регулярно ездит на передовую и помогает российским бойцам, участвующим в спецоперации.

Маршал в передаче «Жизнь и судьба» пожаловался, что ему не дали похоронить скончавшихся на Украине мать и сестру из-за запрета на въезд в страну. Артисту также пришлось просить об эксгумации отца, который умер в 2001 году. Певец считает личными врагами тех, кто не пустил его проститься с родственниками.

«Я сказал: „Те, кто не разрешили мне похоронить мать и сестру, вы мои личные враги. Но даже вам я подобного не пожелаю“, — отметил он.

Александр Маршал выступает с концертами в Донбассе с 2014 года, а после начала СВО поддержал ее. Артист уверяет, что он знает много историй, которые происходили до начала СВО.

За поддержку спецоперации Александр Маршал был внесен в санкционные списки Украины, Канады и Латвии.

Что Маршал думает об уехавших из России артистах

Маршал подверг критике певицу Кристину Орбакайте, которая в начале 2024 года планировала гастрольный тур по городам США и Канады.

Артист заявил, что для него не имеет значения, где будут выступать покинувшие Россию исполнители. Он подчеркнул, что сам планирует вернуться на передовую, чтобы радовать солдат своим творчеством, и призвал больше внимания уделять тем, кто остался в стране.

«Пишите больше о них! Сколько можно писать о тех, кто не стоит такого внимания? Уехали — и фиг с ними!» — заявил Маршал.

В сентябре текущего года Маршал отказался отвечать на вопросы о певице Алле Пугачевой, заявив, что не следит за новостями в интернете. В беседе с NEWS.ru артист посоветовал с вопросами о мыслях и взглядах Примадонны обращаться непосредственно к ней.

«У меня нет интернета. <…> Мне негде смотреть, нет блогов, ничего нет такого. И мне это неинтересно. О чем вы меня спросили, надо спросить у Пугачевой. Я не знаю. Это ее голова, ее мозги, она так думает», — сказал Маршал.

Читайте также:

Критика «Бригады», молчание об СВО, осуждение россиян: куда пропал Майков

Личная жизнь, «война» с Кадышевой, слова об СВО: как живет Надежда Бабкина

Новый роман, творческая пауза, дочери от Учителя: где сейчас Юлия Пересильд