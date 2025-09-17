Александр Маршал объяснил, почему помогает бойцам СВО

Певец Александр Маршал заявил, что помогает бойцам, участвующим в специальной военной операции, из-за своего воинского долга, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, исполнение этой обязанности — это вопрос верности стране.

Я не считаю, я знаю, что не хватает [помощи]. И я поэтому и помогаю, сам, лично. Уже отправил много чего туда. Всегда люди помогали воинам. Это было всегда, и в Великую Отечественную войну, — подчеркнул Маршал.

Он отметил, что, несмотря на гражданский статус, присяга, данная им в военном училище в 1974 году, остается в силе до конца жизни. Кроме того, музыкант участвовал в вооруженных конфликтах и был в горячих точках, поэтому в полной мере понимает, насколько солдатам важна помощь.

Ранее народная артистка России Лариса Долина рассказала о поддержке бойцов СВО через музыкальные и кинопроекты. Артистка отметила важность эмоциональной помощи военным, приведя пример с отправкой гитар на Херсонское направление. Она также подчеркнула, что такие инициативы поднимают дух солдат между боями.